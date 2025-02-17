17 Февраля 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржца хотят отправить в психбольницу за жестокое убийство месячного внука своей супруги

46-летнего жителя Екатеринбурга отправят под суд по обвинению в жестоком убийстве месячного внука своей супруги.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, трагедия произошла в квартире на ул. Инженерная 16 октября 2024 года. Примерно с 01.30 по 01.40 мужчина подошел к спящему младенцу, и на глазах у матери и бабушки ребенка, схватил за левую руку. После он стал ударять ребенка об пол, предметы мебели и металлический порог межкомнатной двери.

Мать ребенка выхватила его из рук и попыталась прикрыть своим телом, но будучи физически сильнее, обвиняемый выхватил младенца за ноги и продолжил наносить удары. Всего было нанесено 14 ударов. Смерть наступила в результате сочетанной механической травмы головы, туловища, конечностей с повреждением скелета и внутренних органов.

"Согласно заключению экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - рассказали в прокуратуре.

Там также добавили, что екатеринбуржцу вменяют пп. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью". Материалы уголовного дела будут направлены в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. Ведомство настаивает на применении принудительной меры медицинского характера.

"Эта криминальная история началась с жуткого сообщения в 01:40 в дежурную часть отдела полиции № 13 УМВД России по Екатеринбургу. Звонивший человек рассказал, что кто-то убивает малолетнего ребёнка в одной из коммунальных квартир. Для проверки этой информации были направлены несколько нарядов. К большому сожалению, поступившие от граждан сведения оказались правдивыми. Спасти врачам малыша не удалось. Незадолго до совершения убийства, в 23:45, подозреваемый вернулся домой после работы, увидел, что в люльке лежит и громко плачет его внук. Это его якобы взбесило, и он взял ребёнка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся. На его розыск были ориентированы все наряды полиции столицы Среднего Урала. В общей сложности, розыском душегуба занималось порядка 150 сотрудников полиции. Раскрытие преступления находится на личном контроле руководства ГУ МВД по Свердловской области", - отметил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Теги: Екатеринбург, убийство, младенец, внук


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