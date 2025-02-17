В Тюмени школьница получила закрытый перелом рук на уроке физкультуры

В Тюмени 10-летняя ученица начальных классов во время физкультуры, выполняя упражнение "бег с высокого старта", столкнулась со стеной и получила травму в виде закрытого перелома обеих рук, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Девочке оказали медицинскую помощь в Областной больнице №2.

Мать девочки обратилась в прокуратуру с иском о защите прав дочери. Суд взыскал с лицея компенсацию морального вреда на сумму 250 тыс. руб.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры округа.