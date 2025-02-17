РАН: Армия Швеции пришла в Арктику

Армия Швеции начала "работу" в Арктике – вошедшая в 2024-ом в НАТО страна заинтересована в работах на шельфе и строительстве северных портов.

Об этом говорится в исследовании РАН, которое есть в распоряжении РИА Новости. Армия Швеции начала такие действия из-за нарастающей нестабильности и экономической важности Арктики.

Заявку на вступление в НАТО Швеция подавала параллельно с Финляндией в 2022 г. на фоне начала СВО. Хельсинки в апреле 2023 г. официально стали членом блока. Против кандидатуры Швеции выступали Турция и Венгрия. Флаг Швеции подняли над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе 11 марта 2024-го.