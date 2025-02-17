В Госдуму снова внесли законопроект против "семейного насилия"

Депутат Госдумы Ксения Горячева из "Новых людей" внесла законопроект о запрете "пропаганды семейного насилия". Он стал очередной попыткой в череде проектов, которые пытаются провести уже много лет.

Горячева считает, что проблема очень актуальна. По данным МВД, за год в России совершается более тысячи убийств в семейно-бытовой сфере. Притом что ранее авторы подобных законопроектов ссылались на данные иностранных организаций и называли цифры во много раз больше. Также некоторые публичные деятели будто бы открыто говорят о допустимости насилия в семье. Поэтому необходимо сформировать четкий общественный сигнал: домашнему насилию нет места в обществе. Законопроект предлагает ввести в КоАП РФ статью, по которой за публичное оправдание или пропаганду применения семейно-бытового насилия будет налагаться штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Правительство уже дало отрицательный отзыв, указав, что действующее законодательство запрещает пропаганду насилия. Но Горячева предлагает выделить отдельный вид насилия - семейное.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев отмечает, что Горячева решила стать новой Оксаной Пушкиной, "которая успешно стала политическим трупом именно на феминистских антисемейных темах".

"Сам законопроект – чисто феминистская провокация. Попытка с "черного хода" втащить в законодательство феминистский деструктивный концепт "семейного/домашнего насилия" во всей его преступной резиновой расплывчатости", - написал эксперт.

Интересно, что в 2024 году в России было совершено более 7 тыс. убийств, но этот показатель неуклонно снижается. Убийства на семейно-бытовой почве составляют не более 15% от общего числа и в большинстве случаев связаны с пьянством. Об этом существенном признаке постоянно говорят эксперты, но его сторонники видят только одну сторону - семью.