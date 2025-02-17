Экстренный саммит Евросоюза пройдет сегодня в Париже

Экстренный саммит созывает сегодня Европа в Париже. На нем страны хотят поддержать Украину и укрепить ее переговорные позиции, чтобы Киев мог сказать "нет" тому, что "навязывают США и Россия". Об этом сообщает Financial Times, пишет РБК.

Европейские лидеры обсудят на встрече конкретные планы обеспечения безопасности региона, независимо от участия США.

Саммит решили созвать в связи с началом ддиалога между Россией и США.

В Париж президент Эмманюэль Макрон позвал лидеров Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании, Нидерландов и Дании, а также НАТО.

Главной темой переговоров станет возможное развертывание европейских войск на Украине за будущей линией прекращения огня. Это планируют сделать для того, что гарантировать выполнение мирного соглашения. Источник сообщил изданию, что также обсудят альтернативные варианты.

Ранее сообщалось, что украинскую делегацию не пригласили на переговоры Вашингтона с Москвой в Саудовской Аравии. США решили сначала провести встречи с представителями России и Украины по отдельности, а затем организовать общую встречу.