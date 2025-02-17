Два моряка пропали с аэролодки на Камчатке
Проверку из-за разбившейся аэроплодки с танкера "Гермес" начали следователи на Камчатке. Об этом сообщает в Telegram-канале Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СУТ СКР).
По данным следствия, накануне вечером два матроса перевезли пассажиров с танкера на Восточное побережье Камчатки в заливе Корфа. После этого моряки перестали выходить на связь с экипажем судна.
Аэролодку нашли в обломках плавающего льда. Матросов в ней не было. У лодки есть механические повреждения. Сейчас идут спасательные мероприятия по поиску матросов.