Минобороны наградило свердловского депутата Госдумы медалью участника СВО

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов получил награду от Министерства обороны РФ.

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Как рассказал депутат в своем Telegram-канале, с самого начала спецоперации он и его команда много работают по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. Также при его участии отправлено более 170 тонн гуманитарных грузов для воинских подразделений.

"Эту работу Министерство обороны оценило и подписало в конце января приказ о награждении меня медалью "Участника специальной военной операции". Для меня это большая ответственность", - заявил Иванов.

Депутат пообещал продолжать поддержку фронта, военнослужащих и их семей.

Напомним, ранее Максим Иванов рассказывал, как жене пропавшего бойца СВО восемь месяцев не выплачивали деньги ее мужа.