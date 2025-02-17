Украинской делегации не будет на переговорах России и США

Украинскую делегацию не пригласили на переговоры Вашингтона с Москвой в Саудовской Аравии. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники среди американских чиновников, пишет РБК.

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США решили сначала провести встречи с представителями России и Украины по отдельности, а затем организовать общую встречу.

"Это говорит о том, что мы одинаково активно сотрудничаем как с Россией, так и с Украиной. Мы хотим положить конец смертям и двигаться к прочному миру", — сказал один из собеседников телеканала.

Ранее об этом также сообщала газета The Washington Post, пишет ТАСС.

Издание написало, что Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не планируют присутствовать на предстоящих консультациях по урегулированию кризиса на Украине.

Переговоры по Украине с участием официальной делегации России должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля. Со стороны США ожидается участие главы Госдепа Марка Рубио, советника президента по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Ранее появилась информация о подготовке визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Российские власти не подтверждали информацию о составе участников переговорного процесса.