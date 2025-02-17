90% покупателей автомобилей переплачивают за допуслуги

В России новый автомобиль практически невозможно купить без дополнительных услуг, как правило, навязанных.

Граждан вынуждают покупать коврики, устанавливать сигнализацию, оформлять различные страховки и гарантии. В итоге машина может оказаться на 40–50% дороже, чем изначально. Дополнительные услуги приобретают около 90% покупателей, заявили представители автосалонов.

В итоге многие позднее пытаются оспорить условия сделки по покупке в судах: около 30% исков потребительской тематики касаются именно навязанных дополнительных услуг, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что запчасти для иномарок подорожали за год на 20–50%.