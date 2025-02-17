В Госдуму внесут законопроект о самообороне при незаконном проникновении в дом

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение проект закона, согласно которому россияне смогут использовать любые методы самообороны при незаконном проникновении в их дом без риска уголовного наказания.

Документ предлагается внести изменение в статью 37 "Необходимая оборона" УК РФ, дополнив ее положением, согласно которому не являются превышением пределов необходимой обороны действия лица, направленные на защиту от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, при незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица.

По словам депутатов, необходимо законодательно предоставить гражданам право защищать свою жизнь и своих родных и близких, не опасаясь уголовного наказания, от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в жилище, независимо от того, соответствовали ли защитные действия характеру и опасности посягательства.

Отмечается, что в постановление Верховного Суда РФ были внесены изменения, прямо назвавшие незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица, не сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, как посягательство, допускающее причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны.