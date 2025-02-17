Папа Римский призвал Европу снять санкции с России

Папа Римский считает, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине и начать снимать антироссийские санкции, а не вводить новые.

Об этом сообщил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, сославшись на общение с Франциском. По мнению папы, это касается и международного суда, "ордер на арест президента Путина должен быть отозван". Кроме того, должны сниматься ограничения по перемещению россиян в Европу, восстановлены перелёты между РФ и европейскими странами. Должны сняться ограничения с российских официальных лиц.

Без этого участие Европы в переговорах становится технически затруднительным. Кроме того, Франциск выступает за снятие санкций с родственников тех, кто попал в санкционные списки, сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз готовит 16-й пакет санкций против России, хотя экономические результаты от подобной политики плачевны.