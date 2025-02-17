Оперштаб: На пляжах Краснодарского края появились новые пятна мазута

Новые пятна мазута появились на 11 участках пляжей Краснодарского края.

Как сообщает в Telegram местный оперштаб, их обнаружили утром 16 февраля. Топливо скапливается на участках между урезом воды и защитным валом, который был сооружен вдоль берега. Отмечается, что все защитные сооружения "выдержали натиск стихии".

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации, в результате чего из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. Ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения акватории Черного моря. При этом регулярно происходят повторные выбросы мазута на берег.