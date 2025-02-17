Президент Финляндии предложил трехэтапный план по урегулированию ситуации на Украине

Лидер Финляндии Александр Стубб предложил трехэтапный план по урегулированию конфликта вокруг Украины.

Он считает, что первым шагом должно стать укрепление позиции Киева путем оказания стране усиленной поддержки, а также введение более жестких антироссийских санкций. Второй этап предполагает прекращение огня и соответствующие меры безопасности. По словам Стубба, линию прекращения огня должна контролировать либо Организация Объединенных Наций, либо Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. На этом этапе должен проводиться обмен пленными.

Только после этого, в соответствии с планом президента, можно переходить к мирным переговорам. Глава государства отметил, что Украина должна принять решение о собственном суверенитете и собственном будущем, например, подать заявку на членство в Европейский союз и НАТО, сообщает Helsingin Sanomat.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что США ждут от РФ на переговорах по Украине уступок территорий