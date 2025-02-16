В Ессентуках женщина сорвала баннер к 80-летию Победы и вытерла об него ноги

В Ессентуках женщина сорвала баннер с поздравлением к 80-летию Победы и вытерла об него ноги. Об этом сообщил глава города Владимир Крутников в своем Telegram-канале.

"Комментировать сложно, как и определить это существо, которая вытерла ноги о текст, которым 80 лет дорожит каждый россиянин", – написал он.

Позднее Крутников сообщил, что подозреваемая задержана.

В январе женщине, прикурившей от Вечного огня в Нижнем Тагиле, вынесли мягкий приговор - 360 часов обязательных работ. Ей было предъявлено обвинение в реабилитации нацизма – публичном осквернении символа воинской славы России. Гособвинитель просил для женщины наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства.