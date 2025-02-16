Песков: Трамп может приехать в Россию в любой момент
Президент США Дональд Трамп, имея приглашение от российского лидера Владимира Путина, сможет приехать в РФ в любой момент, после согласования визита. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
"Конечно", - ответил Песков на соответствующий вопрос.
Накануне президент Сербии Александр Вучич привел информацию о возможном участии своего американского коллеги Дональда Трампа в праздновании в Москве 80-летия Победы.