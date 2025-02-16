В Ингушетии совершено нападение на бывшего замначальника ГОВД

В Ингушетии разыскивают неизвестных, совершивших нападение на бывшего заместителя начальника городского отдела внутренних дел (ГОВД) по городу Карабулак.

"Один из злоумышленников открыл огонь и ранил его", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

Мужчина госпитализирован в больницу с ранением в ногу.

После нападения преступники скрылись на автомобиле отечественной марки.

В марте 2024 года сообщалось, что спецназ ФСБ заблокировал в доме Карабулака боевиков, которые якобы готовили серию терактов в мечтах массового скопления людей. Режим контртеррористической операции был введен в части города.