В Абхазии анонсировали второй тур выборов президента

На президентских выборах в Абхазии никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, проголосовавших 15 февраля.

Состоится второй тур с участием Бадры Гунбы и Адгура Ардзинбы, сообщил председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан.

Предварительные итоги будут объявлены 16 февраля в 12:00 мск, передает ТАСС.

Ранее в ЦИК республики сообщили, что выборы президента Абхазии признаны состоявшимися. Итоговая явка составила 65%.

Досрочные выборы президента в Абхазии провели после того, как в ноябре 2024 года на фоне протестов в отставку ушел предыдущий глава республики Аслан Бжания.

Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция заявила, что это может привести к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. Митингующие захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. Позже власть и оппозиция договорились об отставке Бжании и прекращении митингов.