Келлог: США ждут от РФ на переговорах по Украине уступок территорий

США могут ожидать от России "территориальных уступок" на переговорах по Украине, заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности.

"На мой взгляд, должны быть такие вещи, как территориальные уступки", - цитирует его ТАСС.

Келлог заявил также, что ждет от Москвы обязательства не применять силу в будущем.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представители США, России и Украины проведут встречу в Саудовской Аравии. По его словам, она состоится на следующей неделе. Он указал, что в ходе контактов представители трех стран должны будут обсудить все детали по урегулированию конфликта вокруг Украины. Встречи должны показать, насколько быстро можно будет достигнуть мира.