Певец Аль Бано собрался выступить в Москве на "концерте мира"

Итальянский певец Аль Бано может выступить в России. Это якобы случится летом, и пение артиста будто бы станет частью "концерта мира".

В интервью агентству Анса певец сообщил о получении "прекрасного сообщения" своего бывшего импресарио в России. Он сказал певцу "быть готовым к концу августа или началу сентября, потому что планируется концерт во имя мира".

"Он состоится на Красной площади в Москве. Это отличная новость", - цитирует певца РИА Новости.