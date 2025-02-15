В Екатеринбурге арестован бывший глава "Гортранса"

Ленинский райсуд Екатеринбурга избрал меру пресечения бывшему руководителю "Гортранса" Сергею Нугаеву. Решение принято сегодня.

Нугаев арестован на два месяца, до 12 апреля. Постановление в силу не вступило, говорится в официальной группе суда "ВКонтакте".

Нугаеву вменяют получение взятки в крупном размере. Сумма не названа. В управлении СКР по Свердловской области пока не комментируют уголовное дело Нугаева. Новым главой "Гортранса" Екатеринбурга станет главный инженер Михаил Щипанов.