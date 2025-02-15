В Екатеринбурге найдена похищенная девочка

В столице Урала найдена пропавшая вечером 14 февраля 15-летняя девочка. Про её исчезновение, случившееся в районе улицы Куйбышева в Екатеринбурге, ранее сообщили в полицию.

Старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что, по предварительным данным, ребёнка увёл незнакомый ей мужчина. Впоследствии девочка была найдена живой. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека". Официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых уточнил, что девочка доставлена в больницу на обследование.

"Внешних признаков криминала на её теле оперуполномоченные не обнаружили. Гражданин, который увёл ребёнка, сыщиками уголовного розыска уже установлен и задержан, сейчас его допрашивают. Это местный житель по имени Олег, 1973 г.р., находившийся в момент ЧП в неадекватном состоянии", - отметил полковник Горелых.