В Петербурге открылась выставка уральского искусства

В Санкт-Петербурге началась выставка "Открытый мир. Современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона". Петербуржцы и гости северной столицы смогут узнать больше о ярких представителях уральской арт-сцены второй половины ХХ – начала XXI вв.

На выставке представлены более сотни живописных, графических и скульптурных произведений, а также камнерезных изделий советских и современных художников, родившихся и работавших в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ирбите и Заречном. Экспозиция разделена на несколько взаимосвязанных разделов: пейзажи и произведения камнерезного искусства об Уральских горах, работы мастеров "сурового стиля", уральское неофициальное искусство второй половины 1960-80-ых, эпоха перестройки, современное искусство, а также оригинальная и печатная графика.

"Свердловская область – не только промышленный, но и интеллектуальный, образовательный и культурный центр. Мне бы очень хотелось, чтобы через эти работы вы почувствовали характер уральцев: трудолюбивый, твёрдый, суровый, интеллигентный", - цитирует департамент информполитики губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.