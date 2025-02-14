Съемочная группа "Первого канала" подверглась атаке ВСУ в Курской области

Съемочная группа "Первого канала" подверглась атаке ВСУ в Черкасской Конопельке Суджанского района Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Журналистов атаковал дрон ВСУ. Ранения получил оператор Юрий Шолмов. Его госпитализировали в Курскую областную клиническую больницу. После консилиума врачей, по просьбе самого пострадавшего, пациента решено направить на лечение в Москву. Общее состояние больного оценивается как удовлетворительное. Предположительно, у пострадавшего оператора минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма.

"Уверен, этому подлому поступку нацистского режима должна последовать самая принципиальная оценка на международном уровне! Уважаемые коллеги-журналисты, понимаю, что военкоры не могут оставаться в стороне от происходящих событий! Именно вы сейчас являетесь достоверным источником информации о ситуации в приграничье. Но убедительно прошу вас соблюдать все меры безопасности и не подвергать свою жизнь опасности! Берегите себя!" - подчеркнул Хинштейн.



