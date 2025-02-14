Следком возбудил уголовное дело тз-за избиения девочками подростками дворника в Перми

В Перми возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев дворнику школьницами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Днем, 11 февраля, две 16-летние девушки из хулиганских побуждений избили 32-летнего мужчину в подвале жилого дома, расположенного на территории Индустриального района города Перми. В соцмедиа размещена видеозапись произошедшего.

Ранее также сообщалось, что в отношении одной из подозреваемой возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев несовершеннолетней в общежитии, расположенном на территории Индустриального района города Перми. Уголовные дела по указанным фактам соединены в одно производство.

В настоящее время следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.