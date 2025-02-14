14 Февраля 2025
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Происшествия Самарская область
Фото: Накануне.RU

Подельник мог уговорить внучку экс-мэра Самары убить своих родственников

У внучки экс-мэра Самары Виктора Тархова мог быть подельник. По предварительным данным, это он уговорил девушку убить ее родственников, пишет MASH
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Её возлюбленный, отбывающий срок в колонии, предварительно, повлиял на решение Екатерины убить своих дедушку и бабушку.

Как стало известно Mash, девушку познакомила с Виталием Лукиным ее мама - женщина подружилась с ним в суде. Мужчине дали 10 лет за вымогательство в особо крупном размере.

Екатерина и Виталий начали переписываться. Она присутствовала на заседаниях суда и передавала ему посылки. Через четыре месяца Виталий соврал девушке, что у него огромный долг и попросил найти деньги. Она обратилась к бабушке с дедушкой, но они отказались давать ей в долг.

После убийства, она срочно начала продавать их недвижимость, машину и иконы. Сейчас Екатерина находится под стражей. Частные адвокаты отказались защищать ее в суде, потому что понимают, что дело "провальное". Ей назначили государственного адвоката.

Тела экс-мэра и его супруги не нашли. Их ищут на полигоне "Преображенка". За неделю отчистили около 10 тысяч квадратных метров. Отходы перебирали вручную.

Ранее сообщалось, что следователи не обнаружили тела убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи на мусорном полигоне. Об этом сообщили в пресс-службе оператора по обращению с отходами. На данный момент работы завершены.

Теги: тархов, убийство. тело, внучка, самара


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