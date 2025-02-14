14 Февраля 2025
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Фото: Транснефть – Сибирь

Нефтепроводчики повысили надежность инфраструктурных объектов в четырех регионах

"Транснефть – Сибирь" выполнило подключение новых объектов и завершило комплекс плановых ремонтных работ на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской, Томской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, мероприятия проводились в период плановой остановки работы двух магистральных трубопроводов. Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

На НПС "Раскино" специалисты выполнили первый этап подключения к действующим технологическим трубопроводам нового резервуара для нефти с понтоном объемом 20 тыс. куб. м. Строительство резервуара диаметром 45,6 м и высотой 11,9 м ведется в рамках инвестиционной программы "Транснефти". Емкость оборудована алюминиевым понтоном, предназначенным для снижения испарения нефти, а также оснащена современной системой пенопожаротушения. Построены узлы запорной арматуры, технологические трубопроводы, комплектная трансформаторная подстанция. В рамках обеспечения требований экологической безопасности при благоустройстве прилегающей территории будет выполнено укрепление откосов обвалования георешеткой.

Кроме того, проведен ремонт и замена запорной арматуры на линейной части МН Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск и девяти нефтеперекачивающих станциях на современные аналоги, выполнена вырезка приварных элементов, препятствующих пропуску внутритрубных диагностических приборов. Установленное оборудование при эксплуатации отличается высокой степенью надежности и герметичности.

Выполнена внутритрубная очистка от парафиновых отложений и механических примесей, а также диагностика технического состояния 27 участков трубопроводов, проходящих по территории пяти регионов. Внутритрубная диагностика позволяет выявить возможные дефекты линейной части трубопроводов без вывода из эксплуатации. Обследование проводилось с использованием современных ультразвуковых и магнитных дефектоскопов российского производства.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты нефтепроводного предприятия функционируют в штатном режиме. Плановые мероприятия проводились в строгом соответствии с нормативными документами компании и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Теги: Транснефть – Сибирь, месторождение, инфраструктурные объекты, модернизация


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