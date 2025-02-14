Набиуллина: Банк России не обладает полномочиями замораживать вклады

Банк России не обладает законодательными полномочиями замораживать вклады, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Кроме того, эти полномочия абсолютно не нужны. Как я уже говорила, это бессмыслица", - сказала она в ходе пресс-конференции.

Ранее директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец заявил, что вклады россиян могут заморозить ради борьбы с инфляцией. По его словам, на счетах граждан накопились "десятки триллионов рублей", и если россияне при снижении ключевой ставки принесут эти деньги на рынок, то цены в стране из-за этого начнут расти. После этого Центробанк заявил, что заморозка счетов вкладчиков подорвала бы основы банковской системы и финансовую стабильность, назвав такую идею абсурдной.