В Нижнем Тагиле ребенок бежал за автобусом, защемившим ему руку

Прокуратура организовала проверку после инцидента в Нижнем Тагиле, где автобус "зажевал" руку девочки, из-за чего та некоторое время бежала за общественным транспортом.

Инцидент произошел 13 февраля на улице Пархоменко. Водитель автобуса маршрута №46 не дождался, пока все пассажиры зайдут в салон, закрыл двери и начал движение. В это время несовершеннолетняя еще не успела зайти, двери защемили ей руку и той пришлось бежать за автобусом. Водитель же затормозил только после того, как находящиеся в салоне пассажиры стали просить остановиться.

По предварительной информации, данный маршрут обслуживает МУП "Тагильский трамвай".

"Прокуратура в ходе надзорных мероприятий при подтверждении информации даст правовую оценку соблюдению транспортной организацией и ее сотрудниками требований законодательства при перевозке пассажиров в общественном транспорте. Будут запрошены сведения о полученных несовершеннолетней телесных повреждениях", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.