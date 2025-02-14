Европа, возможно, поучаствует в переговорах по урегулированию на Украине

Европа поучаствует в переговорах по урегулированию на Украине. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции в Польше, пишет РИА Новости

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По его словам, как будут выглядеть границы Украины, будут решать Владимир Путин, Владимир Зеленский и, возможно, европейские лидеры.

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что мирное урегулирование на Украине должно происходить при участии европейцев.

Так она прокомментировала телефонный разговор президентов России и США. С ней согласился ее итальянский коллега, вице-премьер Антонио Таяни. Он отметил, что Евросоюз не должен играть второстепенную роль в важных решениях.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не заслужил права участвовать в переговорах по Украине с Россией и США.

Так он прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Кайи Каллас. Она от имени внешнеполитической службы ЕС, Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании заявила о том, что Европа и Украина должны участвовать "в любых переговорах" по урегулированию конфликта.

"Вы должны это заслужить! С помощью силы, хорошего руководства и умной дипломатии. Позиция Брюсселя: поддерживать убийства столько, сколько потребуется, - морально и политически неприемлема", - написал Орбан в соцсети.