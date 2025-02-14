ФАС оштрафовала Альфа-банк из-за рекламы и "Яндекс.Еды"

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала Альфа-банк. Причина – совместная реклама финансового учреждения и "Яндекс.Еды".

Совместная реклама шла в радиоэфире. Она содержала привлекательные для потребителей сведения о начислении кэшбэка в 20% при оплате заказа в сервисе Яндекса любой картой Альфа-Банка. Однако часть существенной информации об ограничениях акции умалчивали.

Служба признала рекламу ненадлежащей и назначила банку административный штраф за её размещение, сообщает ФАС.