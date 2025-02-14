14 Февраля 2025
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Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Захарова: обвинения РФ в ударе по ЧАЭС – провокация

Обвинения в адрес России в ударе по Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) - это спланированная Киевом провокация перед Мюнхенской конференцией. Так заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС. По ее словам, киевский режим "исповедует ядерный терроризм" и поэтому продолжит совершать атаки на ядерные объекты.
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Захарова сказала, что президент Украины "с пустыми руками" не поехал бы в Мюнхен.

Она напомнила, что в прошлом году перед Мюнхенской конференцией была провокация в виде "удара" по детской больнице в Киеве.

"И именно эту провокацию он, так сказать, привез в качестве запевальной истории для своего очередного клянченья помощи и денег", - сказала представитель МИД.

Она считает, что для того, чтобы добиться очередной военной или денежной помощи, Киев использует привлечение мировой общественности. И для этого идет на любой шаг, даже на такой "страшный, кровавый, самое ужасное, что очень опасный".

"Но разве что-то киевский режим останавливает от проведения подобных террористических актов? Они их проводят постоянно, регулярно", - отметила Захарова.

Сегодня в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, защищающем поврежденный четвертый реактор.

Дипломат напомнила о том, как Украина сорвала приезд сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию". Украина преднамеренно сорваларотацию экспертов. Об этом заявили в Министерстве обороны России .

Сегодня Владимир Зеленский прибыл на ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности. Ранее туда приехали генсек НАТО Марк Рютте, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Теги: захарова, чаэс, провокация, зеленский


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