На вокзале Екатеринбурга прошли испытания робота-поводыря для слабовидящих пассажиров

На вокзале Екатеринбурга провели испытания робота-поводыря, созданного для облегчения передвижения слабовидящих и незрячих людей. Авторами изобретения являются воспитанники технопарка "Кванториум" Свердловской ДЖД, которые взяли серебряную медаль со своим проектом на международной выставке юных изобретателей в Тайбэе в 2024 году.

Юные изобретатели продолжают собирать данные для обучения тестовой модели, с чем решило помочь и руководство Свердловской железной дороги. В перспективе робота-поводыря можно будет использовать для сопровождения маломобильных пассажиров по территории вокзалов и станций СвЖД.

Благодаря технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта, робот способен распознавать объекты: видеокамеры и ультразвуковые датчики помогают проанализировать обстановку, выявить препятствия, сообщить о них человеку и проложить безопасный маршрут. Поводырь также имеет голосовое управление. Детали для сборки были напечатаны на 3D-принтере.

Шасси успешно прошли испытания в реальных условиях. В ближайших планах - доработать систему навигации устройства на основе карты вокзала Екатеринбурга и добавить фильтры для очистки звука голосовых команд от посторонних шумов.