Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию

Владимир Зеленский прибыл на ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности, сообщают Известия.

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Ранее туда приехали генсек НАТО Марк Рютте, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности "все очень злые" из-за удара БПЛА по Чернобыльской АЭС, пишет Военное обозрение.

Он уточняет, что участники мероприятия "не обеспокоены", как часто бывает, а "действительно злые", и Киев намеревается предоставить своим западным союзникам "много информации" об этой атаке.

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности стартует сегодня. Урегулирование украинского конфликта, как ожидается, станет одной из главных тем этого мероприятия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российские официальные лица не приглашаются на Мюнхенскую конференцию, представителей МИД на ней не будет, Россия не участвует в ней с 2022 года.