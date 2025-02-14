В Екатеринбурге планируют "расконсервировать" станцию метро "Бажовская"

Недостроенная станция метро "Бажовская" в Екатеринбурге может быть введена в эксплуатацию. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с местной администрацией.

По данным канала, именно из-за мыслей о новой ветке, в метро в начале февраля и заменили все щиты с планируемыми к строительству линиями.

"Вот вы думаете, зачем перспективные ветки метро со схемы метрополитена убрали? А вот мы думаем, что для того, чтобы "символически" расчистить место под планируемую ветку, по которой достигнуты основные договоренности. Планируется, что она пойдет ответвлением от первой ветки в районе Большакова - 8 Марта в сторону юго-запада Екатеринбурга. Для этого наконец-то расконсервируют заготовку станции Бажовская", - говорится в сообщении.

Напомним, что станцию "Бажовская", находящуюся между "Геологической" и "Чкаловской" начали строить еще в 1992 году, а в 1997 ее должны были открыть. Несколько раз дедлайн переносился, пока в 2003 году городские власти не решили отложить проект и заняться вводом в эксплуатацию "Чкаловской" и "Ботанической" станций.

Отметим, что о новых станциях в мэрии Екатеринбурга уже рассуждали. Речь идет о строительстве линий, соединяющих район ВИЗ с районом ЖБИ, а также районы Пионерский и Втузгородок с районом Академическим. Появление станций анонсировано в Генплане до 2045 года.