Лучшие добровольцы ТМК отмечены на корпоративном Форуме волонтеров

Сотрудники Трубной металлургической компании (ТМК) поделились опытом и обсудили социальные проекты на втором Форуме волонтеров корпоративного Благотворительного фонда "Синара" (БФ "Синара"). В мероприятии, которое прошло в Екатеринбурге, приняли участие более 250 сотрудников ТМК и компаний-партнеров, часть из них присоединились в режиме онлайн, сообщает пресс-служба ТМК.

В рамках форума руководители компании, фонда и партнерских организаций подвели итоги волонтерской деятельности в 2024 году и наградили лучших волонтеров и кураторов добровольческих мероприятий. Среди сотрудников ТМК награды получили 11 волонтеров и 10 кураторов. В числе организованных ими проектов — социальные, спортивные, экологические инициативы, донорские акции, профориентационная работа со школьниками и студентами, обустройство туристических троп и многое другое.

В номинации "Проект года" победителем стал проект "Встреча поколений", посвященный поддержке ветеранов предприятий ТМК, который разработали на прошлом Форуме волонтеров и успешно реализовали на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ), входящем в ТМК.