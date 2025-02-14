14 Февраля 2025
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Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Лучшие добровольцы ТМК отмечены на корпоративном Форуме волонтеров

Сотрудники Трубной металлургической компании (ТМК) поделились опытом и обсудили социальные проекты на втором Форуме волонтеров корпоративного Благотворительного фонда "Синара" (БФ "Синара"). В мероприятии, которое прошло в Екатеринбурге, приняли участие более 250 сотрудников ТМК и компаний-партнеров, часть из них присоединились в режиме онлайн, сообщает пресс-служба ТМК.

В рамках форума руководители компании, фонда и партнерских организаций подвели итоги волонтерской деятельности в 2024 году и наградили лучших волонтеров и кураторов добровольческих мероприятий. Среди сотрудников ТМК награды получили 11 волонтеров и 10 кураторов. В числе организованных ими проектов — социальные, спортивные, экологические инициативы, донорские акции, профориентационная работа со школьниками и студентами, обустройство туристических троп и многое другое.

В номинации "Проект года" победителем стал проект "Встреча поколений", посвященный поддержке ветеранов предприятий ТМК, который разработали на прошлом Форуме волонтеров и успешно реализовали на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ), входящем в ТМК.

Теги: Трубная металлургическая компания, Форум волонтеров


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