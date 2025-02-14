Кремль: РФ намерена получить разъяснения слов Вэнса о военных рычагах давления

Москва рассчитывает в ходе контактов с США получить дополнительные разъяснения о словах вице-президента Джей-Ди Вэнса по поводу военных рычагов давления на Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается интервью в американской прессе, то это новые элементы позиции. Ранее таких формулировок мы не слышали, они не озвучивались", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Вэнс в интервью The Wall Street Journal допустил отправку американских войск на Украину. Также не исключено введение новых санкций против РФ. По его словам, это все возможно, если Россия откажется от мирного урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, вице-президент заявил, что США пересмотрят отношения с РФ, если украинский конфликт будет разрешен мирным путем.