В Челябинской области устроили погоню со стрельбой, чтобы поймать пьяного водителя

Сотрудникам полиции Озерска при задержании нетрезвого водителя пришлось стрелять из табельного оружия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России/

Погоня произошла на территории Озерского городского округа. Нарушитель ехал на большой скорости в сторону Челябинска, создавая опасность для других участников дорожного движения, виляя по дороге и выезжая на "встречку". Сотрудники применили огнестрельное оружие для остановки нарушителя.

Как оказалось, за рулем находился житель Аргаяша 2005 года рождения без водительского удостоверения. Ранее он уже два раза привлекался за вождение без прав. Молодой человек имел признаки алкогольного опьянения – характерный запах изо рта и несвязную речь, опьянение в дальнейшем подтвердилось на освидетельствовании.

В отношении водителя сотрудники Госавтоинспекции составили три административных материала. Автомобиль отправили на спецстоянку.