14 Февраля 2025
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменский фильм "Юрка" вошел в лонг-лист национальной кинематографической премии "Ника"

Тюменский фильм "Юрка" вошел в лонг-лист национальной кинематографической премии "Ника", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Кинокартина представлена в 11 номинациях. Среди них: "Лучший игровой фильм" – продюсеры Никита Тузов, Яна Чечулина, "Лучшая режиссерская работа" – режиссер Михаил Музалевский, "Лучшая мужская роль" – Михаил Музалевский и Евгений Овсянников, "Открытие года" – актер Евгений Овсянников.

Режиссер Михаил Музалевский отмечает, что героя на главную роль нашли за два дня. Кандидатуру восьмилетнего Евгения Овсянникова команда одобрила после первых видеопроб – юный актер расположил к себе всю съемочную группу, а затем и зрителя.

В съемках драмы участвовали тюменские актеры и жители города. Фильм сняли в кратчайшие сроки – за две недели. Уже в январе он появился на крупнейших российских онлайн-платформах: Okko, Wink и Kino1TV.

"Фильм очень трогательный и искренний. Самый незабываемый день, наверное, был в Борках, когда мы снимали в Доме ребенка. Было волнительно познакомиться с ребятами, которые там живут. Трепетно отношусь к этому проекту и с замиранием сердца жду отклика зрителей. Искренне считаю, что тюменское кино достойно самых высоких наград", - прокомментировала актриса Анастасия Калашникова:

Теги: фильм Юрка, премия Ника, кинокартина


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