В Екатеринбурге на Объездной дороге опрокинулся грузовик

На Объездной дороге в Екатеринбурге в пятницу произошло ДТП с участием грузовика.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, предварительно установлено, что водитель автомобиля Dongfeng ехал со стороны улицы Амундсена с небезопасной скоростью. В итоге шофер потерял управление. Грузовик съехал с проезжей части и опрокинулся на бок.

В результате аварии никто не пострадал, однако груз, находившийся в машине, рассыпался по проезжей части. Как уже выяснили в ГАИ, за рулем сидел 46-летний мужчина с опытом вождения 27 лет.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Они устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, накануне в Екатеринбурге произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Его водитель также выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и врезался в забор.