Рособрнадзору дали по рукам: проект приказа о мизерных языковых требованиях к мигрантам отозван

Рособрнадзор удалил своей проект приказа о том, что детям мигрантов достаточно набрать всего 30% баллов для прохождения теста по русскому языку. Он был размещен накануне, но после поднявшейся волны возмущения тут же отозван.

Предполагается, что дети мигрантов перед зачислением в школ будут тестироваться на знание русского языка в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях. Но такое требование - это девальвация принятого закона и фикция, ведь 30% - это в лучшем случае двойка, заявил накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая призвала пригласить в парламент представителей Рособрнадзора, Минпросвещения и потребовать от них отчета.

Ситуация вопиющая, "ответственность парламента за исполнение закона перед гражданами обнуляется безответственностью решений, которые принимаются профильными министерствами".

Рособрнадзор же заявил, что проект приказа - это "техническая ошибка", и был опубликован недоработанный текст, а вот после завершения работы документ будет размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.