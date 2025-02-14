Россия вернется в систему мировой экономики после переговоров Путина и Трампа

Россия вернется в систему мировой экономики и европейской безопасности после завершения переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. Такое мнение высказал министр Венгрии Виктор Орбан.

Об этом политик рассказал в эфире радиостанции Kossuth, пишетLenta.ru.

"Россия вновь будет интегрирована в мировую экономику и европейскую систему безопасности", — считает Орбан.

Он надеется на это после телефонного разговора лидеров России и США, который состоялся 12 февраля. Диалог продлился полтора часа. После этого было решено немедленно начать подготовку к встрече.

Тон разговора президентов России и США Дональда Трампа был конструктивный, рабочий и достаточно откровенный, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя телефонные переговоры российского и американского лидеров.

Между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом выстраивались конструктивные отношения еще во время прошлого президентского срока Трампа, они продолжаются и сейчас, подчеркнул Песков.

Накануне Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не заслужил права участвовать в переговорах по Украине с Россией и США. Так он прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Кайи Каллас.

Она от имени внешнеполитической службы ЕС, Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании заявила о том, что Европа и Украина должны участвовать "в любых переговорах" по урегулированию конфликта.