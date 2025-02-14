В Тюмени произошло ДТП с участием автобуса

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса, которое произошло вчера на перекрестке ул. Луначарского и Коммунистической в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД.

По предварительным данным, водитель автобуса не пропустил на перекрестке автомобиль "Чанган", который выезжал с главной дороги. От удара автобус отбросило в крыльцо здания.

В ДТП пострадали трое: молодой человек 20-ти лет, 19-летняя девушка и 40-летняя пассажирка автобуса. 41-летний водитель автомобиля "Чанган" отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Прокуратура организовала проверку, будет дана оценка соблюдению требований безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.