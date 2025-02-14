СМИ: Диаспора захотела связаться с родственниками погибших в ДТП фельдшеров

С родственниками женщин-фельдшеров, погибших в ДТП скорой помощи и BMW в Белгороде, захотела связаться община соотечественников вероятного виновника аварии, сообщает "Газета.Ru".

"До похорон была информация, что с нами хочет связаться кавказская община. Они хотели принести извинения, на что я им ответил через посредника, что сейчас сосредоточен на похоронах супруги. И после этого никаких контактов не было", - рассказал изданию муж погибшей Ольги Любимовой.

Резонансное ДТП произошло ночью 7 февраля на перекрестке проспекта Славы и улицы Попова в Белгороде. Водитель BMW на большой скорости пересек перекресток на красный сигнал светофора и врезался в скорую помощь. В результате ДТП погибли два фельдшера. Оба водителя и два пассажира BMW получили травмы и были госпитализированы.

Внедорожник, по предварительным данным, ехал со скоростью более 100 км/ч на красный свет. За рулем находился 31-летний Рамазан Гаджимурадов, работающий детским тренером по ММА в Мурманской области. Shot писал, что у виновника аварии были все признаки сильного алкогольного опьянения. Однако его родственники уверяют, что он не мог употреблять алкоголь из-за религии.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов попросил главу МВД РФ Владимиру Колокольцеву взять под личный контроль расследование дела о ДТП в Белгороде, в результате которого погибли два фельдшера. Также депутат направил еще одно обращение на имя главы СК России Александра Бастрыкина. В нем он попросил проверить противоречивую информацию о водителе BMW.