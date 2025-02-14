14 Февраля 2025
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Армия и ВПК Курская область
Фото: Накануне.RU

Озвучены детали расправы "ВСУшников" над жителями курского села

Истребление Вооружёнными силами Украины почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино Курской области названо терактом. Возбуждено соответствующее дело. Озвучены детали изуверств.

В августе 2024 г. "всушники" вторглись в Суджанский район Курской области. В августе – декабре прошлого года они убивали мирных жителей в селе Николаево-Дарьино. Есть показания последних, эвакуированных из этого населенного пункта, где озвучены детали случившегося.

"Гости" запрещали свободно передвигаться по селу. Одна из селянок сообщила о гибели в разное время семи мирных жителей. В числе погибших – её брат, который получил смертельное ранение при целенаправленном попадании дрона.

Также она рассказала о гибели семилетнего мальчика, укрывавшегося в подвале, куда украинские военнослужащие намеренно запустили беспилотник. Несколько жителей заживо сгорели в своем доме, попавшем под удар. Помимо этого, есть факты убийств гражданского населения из огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", сообщает Следственный комитет России.

Теги: Николаево-Дарьино, Куроская область, ВСУ, мирные жители


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Ранее 12.02.2025 09:03 Мск Минобороны: ВСУ убили почти всех мужчин села Николаево-Дарьино

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