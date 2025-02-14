Озвучены детали расправы "ВСУшников" над жителями курского села

Истребление Вооружёнными силами Украины почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино Курской области названо терактом. Возбуждено соответствующее дело. Озвучены детали изуверств.

В августе 2024 г. "всушники" вторглись в Суджанский район Курской области. В августе – декабре прошлого года они убивали мирных жителей в селе Николаево-Дарьино. Есть показания последних, эвакуированных из этого населенного пункта, где озвучены детали случившегося.

"Гости" запрещали свободно передвигаться по селу. Одна из селянок сообщила о гибели в разное время семи мирных жителей. В числе погибших – её брат, который получил смертельное ранение при целенаправленном попадании дрона.

Также она рассказала о гибели семилетнего мальчика, укрывавшегося в подвале, куда украинские военнослужащие намеренно запустили беспилотник. Несколько жителей заживо сгорели в своем доме, попавшем под удар. Помимо этого, есть факты убийств гражданского населения из огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", сообщает Следственный комитет России.