14 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Текслер отчитался перед вице-премьером РФ о ходе строительства кампуса в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформировал вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко о ходе строительства межвузовского кампуса мирового уровня в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам Текслера, первый этап строительства завершен — уже заселены две гостиницы. Второй этап проекта включает в себя строительство еще шести гостиниц общей площадью 62 тыс. кв. м., рассчитанных более чем на 3 тысячи мест:

"Строительство идет полным ходом. Коробки всех шести зданий готовы. Сейчас ведутся фасадные, отделочные работы и остекление. На объекте задействовано 375 человек. Планируем завершить строительно-монтажные работы в декабре этого года", — сказал глава региона.

Ввести объекты в эксплуатацию планируют в апреле 2026 года.

Проектная документация по третьему этапу строительства, который включает в себя учебно-научный комплекс и многофункциональный конференц-зал площадью 51 тысяча квадратных метров, находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе, сказал вице-премьеру Текслер.

Он отметил, что в мае на кампусе откроют физкультурно-оздоровительный комплекс, а также о начнут строительство плавательного бассейна. Помимо лыжной трассы, которая входит в третий этап строительства, на территории кампуса будут функционировать еще два крупных спортивных объекта — ФОК и бассейн.

Напомним, объект возводится в Челябинске по решению Владимира Путина в рамках нацпроекта "Наука и университеты"

"Кампус станет источником роста для производства путем притяжения талантливых и креативных специалистов в инновационную инфраструктуру, генерации новых знаний, интеграции университетских компетенций в высокопроизводительные производственные цепочки", - отмечал ранее Алексей Текслер.

Теги: кампус, Текслер, строительство


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