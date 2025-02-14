Глава Калуги Юрий Моисеев принял участие в форуме "Малая родина- сила России"

Форум "Малая Родина - сила России" объединяет лидеров местного самоуправления, представителей бизнеса, федеральных и региональных органов власти, общественных организаций и экспертов.

На площадках форума идет обсуждение актуальных вопросов и выработки стратегий развития муниципалитетов. Задача форума - обмен опытом и поиск решений для наиболее актуальных проблем муниципального управления, а также создание возможностей для нетворкинга и установления партнерских отношений между различными уровнями власти и бизнеса страны.

«На площадке Центра международной торговли обсудили вопросы контрольно-надзорной деятельности в сфере местного самоуправления, принципы и перспективы государственного контроля за деятельностью органов местного самоуправления, повышение эффективности и прозрачности муниципальных закупок, жилищный контроль, а также Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Все эти вопросы напрямую влияют на качество управления в регионах и муниципалитетах», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.