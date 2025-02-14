В Екатеринбурге водитель-инкассатор заплатит 200 тысяч сбитой им пенсионерке

В Екатеринбурге суд взыскал компенсацию для пенсионерки, получившей травмы после наезда автомобиля службы инкассации. Деньги выплатит его водитель.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел в июне 2023 года на улице Краснолесья в уральской столице: водитель служебного спецавтомобиля НКО "Инкохран" при движении задним ходом по тротуару не убедился в безопасности маневра и сбил женщину 1949 года рождения. В результате ДТП пенсионерка получила множественные травмы. Их квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

В дальнейшем Ленинский районный суд Екатеринбурга признал водителя виновным по статье КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью". А прокуратура подала иск о компенсации морального вреда для бабушки.

Суд (на этот раз Верх-Исетский) согласился с доводами прокуроров и взыскал компенсацию в 200 тысяч рублей. Деньги обязан выплатить виновник ДТП.

Напомним, недавно с Екатеринбургского метрополитена взыскали компенсацию и расходы на лечение в пользу пассажирки, травмированной при проходе через турникет на станции.