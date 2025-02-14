У "Радуга Парка" в Екатеринбурге загорелся пассажирский автобус

В Екатеринбурге рядом с ТРЦ "Радуга Парк" загорелся пассажирский автобус маршрута №52 "Елизавет - Академика Ландау". Как сообщают очевидцы, задымление началось в салоне, а после вспыхнул моторный отсек. К этому времени водитель уже успел остановить автобус на обочине, а пассажиры покинуть транспорт.

Возгорание удалось быстро потушить. В горадминистрации сообщили, что причиной стало короткое замыкание в двигателе. Никто не пострадал.

Всего неделю назад в районе Уралмаша загорелся троллейбус маршрута № 38 - Б/Н 454. Пассажиры также оперативно покинул салон, в то время как водитель несколько раз пытается самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителя.