Трамп заявил, что БРИКС "мертв" после его угроз ввести пошлины

Американский президент Дональд Трамп заявил, что объединение стран БРИКС "умерло" после угрозы США ввести пошлины.

Выступая перед журналистами в Белом доме, он отметил, что БРИКС был создан "для плохой цели".

"Если они захотят играть в игры с долларом, то они будут обложены 100%-ным тарифом в тот день, когда они упомянут, что хотят это сделать, и они вернутся и скажут: "Мы умоляем вас, мы умоляем вас не делать этого". БРИКС мертв", - приводит слова Трампа РИА Новости.

В декабре президент РФ Владимир Путин прокомментировал угрозы избранного главы Белого дома ввести пошлины против товаров из стран БРИКС. Российский лидер указал на то, что Трамп четыре года не был у власти, за это время произошли "определенные изменения" в экономике, позиции доллара были подорваны. Перед этим Трамп потребовал от стран БРИКС не создавать собственную валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую, чтобы заменить "могучий доллар США". Он пригрозил БРИКС пошлинами размером в 100% и запретом продавать товары на американском рынке.

Введение независимой от доллара финансово-платежной системы BRICS Bridge активно обсуждалось в октябре 2024 года на саммите БРИКС в Казани, а саму идею Путин озвучил еще в 2022 году.