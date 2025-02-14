Бастрыкин вмешался в ситуацию с избиением пермской школьницы

В центральный аппарат Следственного комитета России будет доложено о расследовании уголовного дела о нанесении побоев несовершеннолетней в Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного региональным управлением СК по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ.

По данным следствия, в Перми подростки подвергли избиению несовершеннолетнюю, а также разместили видеозапись с места происшествия.